كمال أبو رية يكشف تفاصيل حل أزمته مع "المداح2" وملامح شخصيته بالعمل (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - حاوره- محمد عمارة:

أكد الفنان الكبير كمال أبو رية أن أزمته مع القائمين على الجزء الثاني من مسلسل "المداح"، تم حلها، وأنه سيعود لاستئناف تصوير مشاهده المتبقية، استعدادا لعرض العمل ضمن مسلسلات رمضان 2022، بعد أيام قليلة.

وقال كمال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كان هناك خلاف بسيط، وسوء تفاهم بين الشركة المنتجة والشركة المعلنة، المعلومة لم تصل بشكل سليم، وما ضايقني أن عندما لفت نظرها تأخروا في التنفيذ، لكن أمس تم التوافق في كل شيء، أنا مشارك في العمل وسوف أستكمل الدور".

وعن "المداح"، وصف كمال الجزء الأول بالموفق، مؤكدا أن الجزء الثاني سيكون أفضل خاصة بعد انضم للعمل مجموعة كبيرة من النجوم، والضيوف، مثله ومثل الفنان أحمد عبدالعزيز وآخرين، لافتًا إلى أن الشخصية التي سيقدمها ستكون مجال للتساؤل هو شخص جيد أم شرير أم خيّر واصفا الشخصية بالغامضة.

وتابع "شخصية سهلة وجميلة وبسيطة وهذه ميزة جذبتني للدور، جذبتي أنها تبدول سهلة لكن ممكن يكون وراءها الكثير من الأشياء"، مشيرا إلى أن العمل يتحدث عن الدجل والشعوذة ويعالج هذه الأمور.

كان الفنان كمال أبو رية، أكد إصراره على الانسحاب من تصوير مسلسل "المداح 2"، الذي يشارك في بطولته مع الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

الفنان كمال أبو رية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، أعلن انسحابه من المسلسل، بعد تصوير 20 % من مشاهده، وذلك بعد تجاهل الشركة المنتجة له، في الدعاية الخاصة بالعمل، وتقديمه بشكل لا يليق بقيمته الفنية.

أبو رية، قال خلال المداخلة: "الفنان حمادة هلال بطل المسلسل، عرض عمل الدعاية الخاصة بي، على نفقته الشخصية، ولكني رفضت، اعتذرت عن مسلسل المداح ٢، وهذا قرار نهائي، ولن أتراجع عن قراري، لأني مصاب بأذى نفسي مما حدث معي".

مسلسل "المداح 2"، يشارك في بطولته: أحمد عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمة ماهر.