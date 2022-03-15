شكرا لقرائتكم خبر عن أيام الشارقة المسرحية تناقش تحديات مهنة الإخراج المسرحى للمرأة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مهرجان أيام الشارقة المسرحية خلال دورته الـ 31 موضوع "المرأة العربية وتحديات مهنة الإخراج المسرحي: شهادات شخصية" وذلك من خلال المحورالفكرى والبرنامج الثقافي بالمهرجان، ويشارك خلال هذه الندوة عدد كبير من المخرجات من كل الدول العربية.

كما يشارك علي منصة الندوة كل من: الدكتورة هادية موسي عبد الفتاح (مص)، الفنانة وفاء الطبوبي (تونس)، الفنانة دلال الفياض، الفنانة إلهام محمد (الإمارات)، بجانب عدد كبير من المخرجات والفنانات المشاركات في الدورة الجديدة لتحكي كل مخرجة عن تجربتها وتقدم شهادة في هذا الإطار.



المخرجة في المسرح العربي

كان قد صدر عن منشورات الهيئة العربية للمسرح كتاب بعنوان “مخرجات المسرح المصري (1990 – 2010) دراسة سيميوطيقية” للباحثة د.هادية عبد الفتاح أحمد ، وتتناول فيه كيفية دخول المرأة إلى مجال الإخراج بشكل عام في الغرب والظروف التي حالت دون الاعتراف بها رسميا كمخرجة مع توثيق لأعمال المخرجات المسرحيات في مصر وتحليل الأسباب التي أدت إلى تأخر دخولهن في مجال الإخراج المسرحي تحت مظلة المنظومة الأبوية السائدة.

أما الجزء الثاني فقد خصصته د.هادية عبد الفتاح إلى التحليل السيميوطيقي لنماذج من عروض بعض المخرجات اللواتي ظهرن في الفترة الزمنية ما بين (1990 و 2010) واستطعن الصمود حتى الآن، والمخرجات هن (نورا أمين، عفت يحيى، عبير علي). لتنهي المؤلفة بحثها بملحق يشمل السير الذاتية للمخرجات الثلاث، وجدول بأعمال لمخرجات المسرح في مصر وقبل الملحق خاتمة هي عبارة عن نتائج المستخلصة مما عرضته الكاتبة في فصول الكتاب بجزأيه.

د.هادية عبد الفتاح أحمد مدرسة بقسم المسرح – شعبة تمثيل وإخراج بكلية الآداب بجامعة حلوان. حاصلة على درجة الدكتوراه بمنحة إشراف مشترك بين جامعة حلوان وجامعة مدينة نيويورك، وعلي ماجستير من أكاديمية الفنون عن رسالة بعنوان “دور المرأة في تطوير حركة الإخراج المسرحي في مصر” لها العديد من الأبحاث والمشاركات في مؤتمرات دولية وعربية.

يذكر أن أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.