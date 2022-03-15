شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد في صاحبة السعادة: هناك كيميا بيني وبين كريم محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سليمان عيد، خلال استضافته مع النجم كريم محمود عبد العزيز ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على قناة DMC، بيني وبين كريم كيميا، ونحن حاليا نعمل سويا في مسلسل، ودائما نبحث عن ورق سويا، ولكن كريم دائما يبحث عن الأفضل كي يحافظ على نجاحه، ودوري في المسلسل الذي أشارك كريم فيه دور جاد جدا، ولا أستطيع أن أتماسك في الضحك أمام كريم حتى أنني أنظر بعيدا عن كريم عندما نصور المشهد.

يذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة فى مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.