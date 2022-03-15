شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز: أبويا كان نفسه أكون دكتور ببالطو أبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم كريم محمود عبد العزيز، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع على قناة DMC: زمان كانت لدينا كاميرا فيديو كنت أقوم بعمل أغاني وأفلام من خلالها، وكنت أجعل أبويا يشاهدني، وعندما كبرت وأصبحت أمثل شعرت بأن تلك الفيديوهات التي كنت أسجلها طورتني، وعندما أصبح هناك تيك توك شعرت بأن هذه منطقتي التي كنت فيها منذ الصغر.

وتابع النجم كريم محمود عبد العزيز: كنت طالب مجتهد إلى أن وصلت لخمسة ابتدائي، وبعد ذلك "باظت"، وكانت هناك شهادة أسبوعية لا بد أن يوقع والدي فيها، ولكن كنت أضطر أن أزور توقيعه وبعدها كشفوني، ولكن بطبيعتي لا أحب الغش أو التزوير، وأتذكر وأنا في الثانوية العامة تشاجرت في اللجنة؛ لأنني أردت معلومة من زميلي ولكن في العلن.

وأضاف: عندما أبلغت والدي أنني أريد أن أمثل قال لي "نفسي أشوفك دكتور لابس بالطو أبيض"، قلت له مستحيل هذه ليست منطقتي، فمنذ صغري كنت أرى نفسي ممثلا، وفي فترة من فترات حياتي توجهت للمحاماة، ولكن سرعان ما عدت لفكرة التمثيل مرة أخرى.

واختتم: الأشياء التي بيني وبين والدي مستحيل أنساها، فمعظم الذي تحدث معي فيه كنت في البداية أراه غير حقيقي حتى قلقه على وعدم ردي على هاتفي عندما يتصل، حينها كان يقول لي: "لما تخلف هتفهم"، وفعلا عندما أنجبت شعرت وفهمت كل كلمة قالها لي.