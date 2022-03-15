شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يتصدر وويجز يليه ومفاجأة عبد الباسط.. أكثر الأغانى استماعًا في آخر أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشاط غنائى كبير ومتنوع تم تقديمه على مدار الأيام الماضية ما بين أغاني راب لأغانٍ رومانسية بالإضافة إلى اللون الشعبى عبر أكثر من أغنية تنافسوا كلهم خلال الأيام الماضية على صدارة الكليبات الغنائية الأكثر استماعًا ومشاهدة على موقع يوتيوب حيث حازت كل منهم على الاستماع من جانب شريحة كبيرة من الجمهور مثلما تعكس الأرقام الذى نستعرضها خلال السطور التالية.

احمد سعد في الصدارة بعد منافسة مع "ويجز"

دوماً ما كانت الأرقام في الآونة الأخيرة تنحاز لصالح مغني الراب والمهرجانات إلا أن أحمد سعد دخل المنافسة بقوة خلال الفترة الماضية مع نشاطه الغنائى المكثف، الأمر الذى ظهر مع أحدث أغانيه "عليكي عيون"، والتي تفوقت على سواها مؤخرًا بعد الوصول للمليون الـ 24 خلال أسبوعين فقط على طرحها.

وهو الأمر الذى ساهم فيه القالب والشكل الغنائى المميز للأغنية، مع صوت أحمد سعد الذى ظهر بقوة خلال الأغنية مؤخراً.

ويجز "البخت"

ما أن طرح ويجز أغنية "البخت" حتى نال ثناء قطاع كبير من محبيه، مثلما ظهر مع تداول مقاطع منها فور صدور الأغنية لتحقق ملايين عديدة طوال أسبوعين مروا على طرحها متجاوزة الـ 23 مليون مشاهدة.

يا أصفر لـ عبد الباسط ومسلم

أيضًا دخل المغني عبد الباسط حمودة القائمة، وذلك مع الديو الغنائى الذى غناه بصحبة مسلم، إذ طرحا معأً كليب "يا أصفر" في الـ 24 من فبراير، لتصل الأغنية مع مرور الوقت للمليون الثامن، حيث نال شكلها الغنائى استحسان من قبل المتابعين.

أحمد سعد مرة أخرى

يبدو أن شهية احمد سعد لم تتوقف عند أغنية "عليكى عيون"، وذلك بعدما تمكن من الوصول للقمة مع أغنية أخري هي "النفسية" سبق ووعد جمهوره بأنها ستكون مفاجأة الأمر الذى ثبت صحته، فما ان طرحها قبل 4 أيام حتي اقتربت من مليون ونصف.

مسلم ضمن القائمة بأغنية أخرى

أيضاً جاءت أغنية مسلم الدعائية لأحد الأفلام ضمن قائمة الأغاني الأكثر استماعاً وهي أغنية "مابهربش " حيث اقتربت من المليون الثاني فى 3 ايام.

ابيوسف ضمن القائمة بأكثر من أغنية

أما مغنى الراب فيبدو أن أرقام أغانيه ستزداد مع الوقت، وذلك بعدما طرح أكثر من أغنية خلال اقل من أسبوع، كلاً منها وصلت إلى 200 الف مشاهدة في ثلاثة أيام فقط، مما ينبأ عن قدومهما بقوة خلال الفترة المقبلة بأغان مثل "تاج"، "فيها لا اخفيها".



احمد سعد وخلال اسبوعين يتصدر التريندات بأكثر من 23 مليون مشاهدة