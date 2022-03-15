شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة ساندرا نشأت عضو لجنة تحكيم بمهرجان الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك المخرجة المصرية ساندرا نشأت ضمن عضو بلجنة تحكيم الأفلام الروائية والتحريك بالدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج "سعد هنداوى" والمقرر إفتتاح فعالياته الخميس المقبل الموافق 17 مارس.

يذكر أن ساندرا نشـأت قد قامت بدراسـة الإخراج السينمائي وحصلـت علـى بكالوریـوس المعھـد العـالي للسينما قســم الإخــراج عــام 1992 ولیســانس الآداب قســم اللغــة الفرنســیة عــام 1993، كــما حصلــت عــى منحــة دراســیة في الولایــات المتحــدة الأمریكیــة في عــام 1994 و بــدأت حیاتھــا الفنیــة بالفیلــم القصیــر "آخــر شــتا"، ثــم أخرجــت فیلــم تســجیيل یحمــل اســم "الموفیــولا" في حیــن كانــت بدایتھــا في الأفــلام الروائیــة الطویلــة عــبر فیلــم "مبروك وبلبــل" عــام 1996.

وقدمــت أيضا عــددا مــن الأفـلام الناجحــة مثـل "لیـه خلتنـي أحبـك"، "حرامیـة في كي جـي تـو"، ملاكي إســكندریة، "مســجون ترانزیــت" ،" المصلحة" إلى جانب هذا قدمـت سـاندرا العدیـد مـن الأغاني المصـورة، أبرزھـم أغنیـة "فاكـرك يا ناسـیني" للمطـرب محمـد فـؤاد وأغنیـة "أصعــب حــب" للمطــرب خالــد عجــاج وأغنیــة" لماذا" للمطربــة غــادة رجــب.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991