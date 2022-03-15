شكرا لقرائتكم خبر عن بجاكيت أخضر وشورت موف.. ويجز يثير الجدل بظهور غريب على مسرح بوليفارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار مطرب الراب ويجز، الجدل في أحدث ظهور له أثناء إحيائه، أحد الحفلات على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، المملكة العربية السعودية، حيث ارتدى ملابس غير متناسقة عبارة عن شورت باللون الموف وجاكيت باللون الأخضر وقميص باللون البيج.

وسرعان ما حصد ظهور ويجز الكثير من التعليقات الساخرة من قبل متابعيه عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث لم يكن ذلك الظهور هو الأول من نوعه لمطرب الراب الذي ظهر في جلسة تصوير مؤخراً في شوارع محافظة الإسكندرية يرتدي فيها ملابس أثارت الكثير من الجدل آنذاك.



ظهور ويجز الاخير



مطرب الراب ويجز



ظهور ويجز فى حفلته الأخيرة



ويجز فى موسم الرياض

حققت أغنية "البخت" لـ ويجز مشاهدات عالية تخطت الـ 24 مليون مشاهده عبر "يوتيوب"، وذلك على مدار أسبوعين متتاليين منذ طرح الأغنية، وكلمات الأغنية تقول:

عيني منها بشكل جدى

وتقيله مش تقلانه اتبخر سحرى

ومش باجى على بالها ومفكرتشى

انا بالى فيها بابا بالى مش ملكى

بلعب البخت سالتها ورفضتنى

استغربتها امال فين هيبتي

حبيبي انا بضحك على خيبتي

ياخى كنت ع الثبات وهزتنى

واللى فات ده كان سحرى

مش باجى على بالها أن جت سيرتى

انا بالى معاها مش ملكى

قالت كلام قبل ماتشوفنى

انا عارفنى صعب ومش مفهوم

كلامى دبش أو مش موزون

أو بتحب حد والبال مشغول

مشوفتهاش ولا حد يلومنى

ملاك بريء ولا أنا مخدوع

هى توتر ولا أنا مهزوز

طب أذاها حد والكل مرفوض

_____________

ولا ايه القصه حبيبي فيدنى

واللى اذوك ياما حبيبي سيبنى

اخلى الجاى ورود وشموع

يتغنالها وبصوت مسموع

ولا ايه القصه حبيبي فيدنى

اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى

انسيك ماضى كله دموع

ولا مقدرش اسيبك موجوع

_____________

سحرتنى ولا سحرتلى

وعيون مش محتاجه تسحرلى

ومش عايزة تجيبنى بس جابتنى

ونسيتنى وفى قصتى حبستنى

والله ووقعت بفكر فيك كتير بالى عليك مشغول

وانا بتصعب عليا حالى وانا بكتبلك كلام معسول

بعيد عن عيني وياعيني مع غيري ومش مبسوط

دانا اضيع عمرى ياعمرى واحبك حب مش مشروط

لا تلاقى عندى وعود كدابه

وكبرت على ولاشئ مضمون

كلامى على قد اللى معايا

وفى الحب مستناش مردود

براحه على قلبي المكسور

اللى مشكلته أنه فيك مسحول

مين اختار اللى عينيك عملوه

وده مش زنبى انا صحيت محطوط

______________________

ولا ايه القصه حبيبي فيدنى

اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى

اخلى الجاى ورود وشموع

يتغانلها وبصوت مسموع

ولا ايه القصه حبيبي فيدنى

اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى

انسيك ماضى كله دموع

ولا مقدرش اسيبك موجوع