شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز: في بداية مشواري وُضعت بالقالب الكوميدي وهذا كان عكس طموحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم كريم محمود عبد العزيز عن كواليس مشاركته في فيلم "من أجل زيكو"، وقال: بعد فيلم "موسى" تحدث إلى المخرج بيتر ميمي، وقال لي إننا سندخل فيلما جديدا، وبدأ يسرد لي تفاصيل قصة الفيلم، وكنت في البداية غير مستوعب للفكرة ولكني وافقت على الفيلم، وطلبت من بيتر ميمي أن يتخلل الفيلم مشهد فرح وأغنية، وقد كان، وبعد فترة قصيرة سمعني في جلسة العمل أغنية "الغزالة رايقة"، وأُعجبت بها جدا، ولم أتوقع كل هذا النجاح فكان سقف توقعاتي أن تصل لمليون مشاهدة، ولكن نجاحها فاق كل التوقعات.

وتابع خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على قناة DMC، كواليس تصوير فيلم من أجل زيكو كانت متعبة فكنا دائما نحضر من الفجر، وهذا بعكس ماتعودنا عليه فكان الموضوع مرهق، وأتذكر العديد من المواقف الطريفة؛ ففي إحدي المرات قام الفنان محمد محمود بأخذ جرعة منوم، ولكن لم يؤثر معه، وبدأ تأثيره يظهر عندما بدأنا التصوير، بالإضافة إلى العديد من المواقف الكوميدية.

وأضاف كريم محمود عبد العزيز: أنا وبيتر ميمي نشأت بيننا علاقة في العمل، ففي بداية مشواري الفني وُضعت في القالب الكوميدي، ولم يكن ذلك هدفي وكنت أريد أن يراني مخرج بعين أخري حتي عرض على المخرج بيتر ميمي فيلم "موسى"، وعندما تحدث إلى عن فكرته فرحت جدا وأعجبت بالشخصية البداية، وخلال تصوير موسي شاركت في مسلسل الاختيار الجزء الأول، وبعد ظهوري فيه تفاجأت بردود الأفعال علي السوشيال ميديا وفرق معي جدا؛ لأنه يعتبر المرة الأولى الذي يراني الجمهور في هذا اللون بعيدا عن الكوميدي.