انتهاء تصوير مسلسل "البيت بيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن السيناريست كريم سامي (كيمز)، انتهاء تصوير مسلسله الجديد "البيت بيتي"، والذي من المقرر عرضه منصة شاهد VIP، خلال الفترة المُقبلة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونشر كريم صورتين من كواليس المسلسل، تجمعانه بمجموعة من فريق العمل، بينهم مصطفى خاطر، كريم محمود عبدالعزيز وشريكه في كتابه العمل أحمد عبدالوهاب.

وعلق كريم على الصورتين "فركش مسلسل البيت بيتي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، إنتاج أمير شوقي، شاهد VIP، شكراً كل كرو العمل بلا استثناء وعلى رأسهم المخرج أستاذ خالد مرعي".

جدير بالذكر أن مسلسل "البيت بيتي" تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، في 10 حلقات، يشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، مي القاضي، ميرنا جميل، سامي مغاوري.