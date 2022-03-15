حدث بالفن| تطورات حالة أحمد حلاوة الصحية وطرح برومو "المشوار" ومنتج يتعرض لحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

نشر موقع الخليج 365 يوم الاثنين 14 مارس، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها برومو مسلسل المشوار بطولة الفنان محمد رمضان، تيزر مسلسل "أحلام سعيدة" للفنانة يسرا، تطورات حالة الفنان أحمد حلاوة الصحية، ومنتج ومخرج يتعرض لحادث، والمطرب علي الألفي يخضع لعملية جراحية، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية...

مسلسلات رمضان 2022.. أحمد داود ينشر برومو "سوتس بالعربي"

كشف الفنان أحمد داود عن برومو جديد من مسلسل سوتس بالعربي، والذي يقدم فيه شخصية آدم منصور المحامي، وكشف الإعلان عن بعض التفاصيل التي ستؤهل الشخصية التي يقدمها ليكون أحد العاملين في أكبر مكتب محاماة في مصر، وهي أنه يحفظ الكلام سريعًا، ويمتاز بالجرأة والقدرة على الإقناع. إليكم التفاصيل..

مسلسلات رمضان 2022.. يسرا تستيقظ على كابوس ببرومو "أحلام سعيدة"

كشفت شركة العدل جروب عن أول تيزر تشويقي لمسلسل الفنانة الكبيرة يسرا "أحلام سعيدة"، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، بعد أيام قليلة. إليكم التفاصيل..

رمضان 2022.. طرح برومو "الكبير أوي 6" ولعبة السبيط تدخل المزاريطة (فيديو)

كشفت قناة ON عن البرومو الرسمي للجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، بطولة الفنان أحمد مكي، والذي يعود لتقديمه بعد غياب، ويضم مجموعة كبيرة من أبطال الأجزاء الأولى، والذين ارتبط الجمهور بشخصياتهم، مثل دكتور المزاريطة الفنان بيومي فؤاد وأشرف. إليكم التفاصيل..

طرح البرومو الأول من "المشوار".. ضم محمد رمضان ودينا الشربيني (فيديو)

طرحت شركة ميديا هب، برومو مسلسل "المشوار" للفنان محمد رمضان، الذي ينافس به ضمن سباق دراما رمضان المقبل. إليكم التفاصيل..

روجينا تنشر البوستر الدعائي لمسلسلها الجديد "كيد الحريم"

روجت الفنانة روجينا لمسلسلها الجديد "كيد الحريم" المنتظر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2022. إليكم التفاصيل..

بعد تعرضه لأزمة صحية.. حميد الشاعري يدعو لشقيقه

نشر الفنان حميد الشاعري، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة لشقيقه "محمد" الذي يمر بوعكة صحية. إليكم التفاصيل..

المنتج أحمد عبدالباسط يتعرض لحادث سيارة

تعرض المنتج والمخرج أحمد عبدالباسط لحادث سيارة مساء أمس الأحد، ونشر صور لسيارته بعد تحطم الجزء الأمامي منها. إليكم التفاصيل..

المطرب علي الألفي يخضع لعملية جراحية

كشف المطرب علي الألفي عن خضوعه لعملية جراحية بأحد مستشفيات مدينة بورسعيد. إليكم التفاصيل..

خاص| ابنة احمد حلاوة تكشف لمصراوي تفاصيل حالته الصحية

أكدت الشاعرة هبة حلاوة، ابنة الفنان الكبير أحمد حلاوة، تعافي والدها من إصابة بفيروس كورونا، موضحة أنه مازال يخضع للعلاج في المستشفى. إليكم التفاصيل..

مسلسلات رمضان 2022.. نور اللبنانية لا تثق بالرجال في "راجعين يا هوى"

تواصل الفنانة نور اللبنانية تصوير دورها في مسلسل "راجعين يا هوى" الذي سيُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2022، وتقف فيه أمام الفنان خالد النبوي، وتجسد خلاله دور طبيبة نفسية ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال. إليكم التفاصيل..