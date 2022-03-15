ابنة هيفاء وهبي أنيقة و"سيلفي" ياسمين عبدالعزيز.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ابنة هيفاء وهبي

نشرت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

كارمن سليمان

نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بفستان أخضر أنيق.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من العاصمة الفرنسية باريس.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كلاسيكية جذابة.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

محمد محسن

نشر الفنان محمد محسن، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة له أمام شاطئ البحر.

ريم سعيدي

نشرت الإعلامية التونسية ريم سعيدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة زوجها الإعلامي اللبناني وسام بريدي.

ياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة.