شقيقة “بسمة بوسيل” تتفوق عليها في الجمال والرشاقة.. شاهد أول ظهور لها على السوشيال ميديا!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 مارس 2022 12:50 صباحاً - شاركت الفنانة بسمة بوسيل، جمهورها، بأحدث إطلالة لها،ونشرت صورة من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام».

وظهرت بوسيل بصحبة شقيقتها من مدينة الجونة، وكتبت من خلال صورتهما معلقة:”حبي” مع هاشتاج #أخوات.

ويعد هذا هو أول ظهور لشقيقة الفنانة المغربية المعتزلة، ولكنه غير مؤكد تمامًا إذا كانت تلك الشابة الحسناء هي شقيقتها الحقيقية أم أنها صديقتها المقربة وتعتبرها بمثابة “أخت” لها، ولكن اللافت للنظر أن “بوسيل” تلقت مئات التعليقات التي تمتدح في جمالها وجمال الشابة برفقتها، مؤكدين على الشبه الكبير بينهما.

وكانت المغربية بسمة بوسيل قد شاركت صورة أخرى في نفس المكان جمعتها بوالدتها التي ظهرت بمظهر انيق وبإطلالة شبابية، لفتت الأنظار بمحافظتها على جمالها ورشاقتها، على الرغم تقدمها في العمر.

تامر حسني يواصل العمل على فيلمه الجديد «بحبك»

وفي سياق آخر، كشف الفنان تامر حسني، عن انضمام الفنانة الشابة هدى المفتى لأسرة فيلمه الجديد “بحبك” وذلك من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب تامر حسنى عبر انستجرام:”انضمت اليوم لأسرة “فيلم بحبك” النجمة الجميلة نجمة المستقبل هدى المفتي نورتي الفيلم يا هدى وكلنا بنباركلك”.

فيلم “بحبك” تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد.

وحرص المطرب تامر حسنى، على دعم المواهب الشابة في جميع المجالات، وترسيخ دوره المجتمعي والإنساني بجانب دوره الفنى الناجح، حيث يدعم تامر حسنى الرحالة المصرية ريهام أبو بكر من خلال حسابه على إنستجرام.

إطلالة بسمة بوسيل الأنيقة مع زوجها تخطف الأنظار

ومن ناحية أخرى، أطلت مصممة الأزياء بسمة بوسيل قبل أيام مع زوجها تامر حسني ضمن كواليس حفله الغنائي في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ضمن فعاليات موسم ربيع الكويت، وكانت إطلالتها محط إهتمام السيدات اللواتي عبرن عن إعجابهن الشديد بأناقتها وترتيبها.

ونشرت بوسيل مجموعة من مقاطع الفيديو من الحفل واستعرضت جمالها واناقتها بصورة تجمعها بزوجها، وهو ما فسره الكثير من المتابغين أنها رسالة حاسمة منهما للردّ على شائعات انفصالهما التي انتشرت في الفترة السابقة.

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