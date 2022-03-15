أوباما مصاب بـ”كورونا” وميشيل “سلبية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أنه مصاب بفيروس كورونا بعد ظهور عوارض خفيفة للمرض عليه، وأكد أنه بحالة جيّدة، وكتب عبر تويتر: “جاءت نتيجة اختبار كوفيد-19 الخاص بي إيجابية”.

وأضاف: “أحسستُ بخشونة في حلقي على مدى بضعة أيام، لكنني أشعر بأنني بحالة جيّدة»، لافتاً إلى أن نتيجة اختبار زوجته ميشيل أتت سلبية”.

وتابع الرئيس الديموقراطي السابق: “ميشيل وأنا ممتنّان لأننا تلقّينا اللقاح المضاد لكوفيد-19، ولأننا تلقينا جرعة معزّزة، داعياً إلى أخذ اللقاح حتى لو انخفض عدد الإصابات في الولايات المتحدة”.