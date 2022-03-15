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أوباما مصاب بـ”كورونا” وميشيل “سلبية”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أنه مصاب بفيروس بعد ظهور عوارض خفيفة للمرض عليه، وأكد  أنه بحالة جيّدة، وكتب عبر تويتر: “جاءت نتيجة اختبار كوفيد-19 الخاص بي إيجابية”.

وأضاف: “أحسستُ بخشونة في حلقي على مدى بضعة أيام، لكنني أشعر بأنني بحالة جيّدة»، لافتاً إلى أن نتيجة اختبار زوجته ميشيل أتت سلبية”. 

وتابع الرئيس الديموقراطي السابق: “ميشيل وأنا ممتنّان لأننا تلقّينا اللقاح المضاد لكوفيد-19، ولأننا تلقينا جرعة معزّزة، داعياً إلى أخذ اللقاح حتى لو انخفض عدد الإصابات في الولايات المتحدة”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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