“ذي باتمان” يحافظ على صدارة شباك التذاكر الأميركي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حافظ فيلم “ذي باتمان”، بجزئه الجديد من سلسلة مغامرات الرجل الوطواط، على صدارة شباك تذاكر الصالات السينمائية في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب تقديرات أولية نشرتها شركة “إكزيبيتر ريليشنز”.

وحقق الفيلم الذي يؤدي الممثل البريطاني روبرت باتينسون دور الرجل الوطواط فيه، 66 مليون دولار إيرادات من الجمعة إلى الأحد الماضيين، ما رفع إجمالي إيراداته في الولايات المتحدة إلى أكثر من 238 مليوناً، تضاف إليها 224 مليون دولار على مستوى العالم.

وبقي المركز الثاني من نصيب فيلم المغامرات “أنتشارتد” الذي جمع 9,2 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.