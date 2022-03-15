رابح صقر في أوّل ظهور مع ابنيه.. نسخة مصغّرة عنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم السعودي رابح صقر متابعيه على موقع “تويتر” مقطع فيديو مع نجليه، في أول ظهور لهما معه على السشويال ميديا.

وظهر النجم السعودي في المقطع مع ابنيه صقر والوليد داخل السيارة، وحرص على تقديمهما إلى متابعيه بطريقة عفوية نالت استحسان الجمهور، ثم ردّد الثلاثي كلمات أغنية “في نوع من الإنسان”، وسط تفاعل لطيف من الشابيّن اللذين حرصا على الغناء مع والدهما… والذي علّق على المقطع قائلاً: “صقر والوليد الله يحفظهم ويحفظ لكم أولادكم”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وحظي بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لاحظوا الشبه الكبير بين النجم الخليجي ونجليه، لافتين إلى أنهما نسخة مصغّرة عنه.