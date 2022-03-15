كيف اختلفت شخصية هند صبري بعد سنّ الـ40؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة هند صبري في الجزء الثاني من لقائها في برنامج B My Guest، مع الإعلامي بلال العربي الاختلاف الذي حدث لشخصيتها بعد سن الأربعين، ونظرتها للأمومة في هذه المرحلة من حياتها، كما كشفت عن مصدر القلق الكبير بالنسبة لها، ورأيها في ظهور ابنتيها إعلامياً، وأسلوبها في تربيتهما، بالإضافة إلى أعمالها، ودخولها مجال الإنتاج.

وقالت هند: “شخصيتي اختلفت في هذه المرحلة ولكن بطريقة حلوة، زادت ثقتي بنفسي مع كل صعود وهبوط، وهناك مراحل مفصلية عند المرأة منها سن الأربعين، فمثلاً في السابق ما كنت سأطلب من نتفليكس المشاركة في مسلسل “البحث عن علا” بالإنتاج إلى جانب التمثيل”.

وعن الأمومة في حياتها قالت: “الأمومة هي الأمومة في أي مرحلة، لكن التربية صعبة إذا كان هدفك تنشئة أشخاص صالحين قادرين على المقاومة في عالم متغير يزداد قسوة مع الوقت، خاصة أنني كثيرة التفكير”.

وعن ظهور ابنتيها إعلامياً قالت: “لم تختارا التواجد تحت الأضواء، وأعرف أن هذا الأمر مثل الإدمان ولا أريد أن يبدأ معهما في مرحلة مبكرة، وهما ترفضان مشاهدة أعمالي حالياً، وحدث ذلك مع مسلسل “عايزة أتجوز”، ورأيهما أن الشخصية التي ألعبها لا تشبه أمهما”… مضيفةً: “أنا حازمة في تربية ابنتيَّ وفي نفس الوقت توجد ثقة بيننا، والبنتان أخذتا مني حب تعلم الأشياء الجديدة، ومن والدهما خفة الدم والسخرية”.

وعن خوضها تجربة الإنتاج قالت: “التمثيل ساعدني في خوض تجربة الإنتاج مع نتفليكس، لأن الممثل أكثر من ينتظر في موقع التصوير ويتابع كل ما يجري وهذا يعطيه معرفة بطريقة عمل الأقسام المختلفة”.

وعن عدم ظهورها في المناسبات الفنية المختلفة، قالت هند صبري: “لا أخاف من غيابي عن مناسبات أو فعاليات، وما يخيفني هو ضياع الفرص مني، وأنا أفضل التواجد في البيت بالبيجامة، وأستمد الطاقة عندما أكون بمفردي. ومن جهة أخرى أحب عملي وأفكر دائماً في أني لم أقدم القدر الكافي من الأعمال التي ستبقى في تاريخي”.

وأضافت: “تكريمي من فرنسا بوسام ضابط في الفنون والآداب مصدر فخر لي، لأن دراستي وثقافتي فرنكوفونية بإشعاع فرنسي، ولأن فرنسا منحتني الوسام وأنا أعمل في الشرق، وكان المفترض بعد الانتهاء من دراستي أن أنتقل إلى الغرب. لا أحب إعطاء النصائح وأعتبر ذلك نوعاً من الغرور، وأنا مؤمنة بأن كل شخص له طريقه ورحلته، وأشعر بأن الأجيال الجديدة تعيش وهم الشهرة بسبب السوشيال ميديا وأعداد المتابعين، بدون الارتكاز على قاعدة صلبة”.

وعن اختيارها أعمالها قالت: “تستفزني الكتابة الجيدة للأعمال الفنية لأنها هي التي تعطي الرونق للممثل، وأتمنى التعاون مع صنّاع مسلسل House of Cards وممثلات The Crown”.

وتحدثت هند عن الجديد في أعمالها قائلةً: “العمل القادم لي هو فيلم “كيرة والجن”، والمقرر طرحه في عيد الأضحى، وأشارك في بطولته مع: كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد مالك، سيد رجب، هدى المفتي، علي قاسم، لارا إسكندر وهو من إخراج مروان حامد، كما انتهيت حديثاً من تصوير فيلم مع المخرجة التونسية كوثر بن هنية، التي كانت مرشحة للأوسكار قبل عامين، وهناك تفكير في تقديم الجزء الثاني من “البحث عن علا” حسب رغبة الجمهور.