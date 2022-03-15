لأسباب خارجة عن إرادتها.. هيفاء وهبي تعتذر عن حفل لاس فيغاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذرت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي لأسباب خارجة عن إرادتها وإرادة المنظّمين عن عدم تمكّنها من إحياء الحفلة الّتي كانت مُقرّرة بتاريخ 19 آذار/مارس الحالي في “باريس أوتيل” بولاية لاس فيغاس الأميركيّة، على أمل اللقاء بجمهورها في مناسبات لاحقة.

وجاء في بيان النجمة هيفاء وهبي عبر “تويتر”: “تعتذر النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي لأسبابٍ خارجة عن إرادتها وإرادة المنظّمين عن عدم تمكّنها من إحياء الحفلة الّتي كانت مُقرّرة بتاريخ ١٩-٣-٢٠٢٢ في “باريس أوتيل” بولاية لاس فيغاس الأميركيّة، على أمل اللقاء بجمهورها في مناسبات لاحقة”.

يذكر أن هيفاء وهبي تعيش نشاطًا فنيًا كبيرًا إذ تنشغل في الفترة الراهنة بتصوير مشاهد فيلمها الجديد، وجرى التصوير في العاصمة الفرنسية باريس مطلع شهر يناير الماضي.

وكانت هيفاء وهبي قد تصدّرت قائمة نجمات الغناء اللاتي تلقى منشوراتهن أعلى تفاعل على موقع “إنستغرام” للصور والفيديوهات القصيرة، في الوطن العربي. وجاءت هيفاء وهبي في المرتبة الأولى ضمن القائمة، وذلك استنادًا إلى تصنيف الحسابات التي تحصد أعلى تفاعل من خلال معدل المشاركة نسبةً للمتابعين.