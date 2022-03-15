شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز: بعد "رجل في زمن العولمة" أبويا قالي بدايتك أحسن من بدايتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النجم كريم محمود عبد العزيز، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على قناة DMC، أنا شخصية خجولة عادة في بداية أي مقابلات أو اجتماعات ثم اتأقلم على الوضع وأندمج مع من حولي.

وأضاف: كنت بنبهر بوالدي عندما أدخل معه التصوير أو المسرح ، فعندما يرتدي ملابس الشخصية أشعر بإبهار عظيم وكنت أشعر أنني أريد أن أفعل مثله، حتى رشحني الأستاذ محمد عبد العزيز في مسلسل، وكان أول مشهد مع الفنانة دلال عبد العزيز وكنت متوتر جدا، وحاولت أن تهدأ من روعي، وعندما رُشحت لمسلسل آخر وهو رجل في زمن العولمة كنت حينها في ثانوية عامة ورفض والدي جدا وطلب مني الاعتذار، ذهبت للمخرج وقصيت عليه ما حدث وتحدث معه وبالفعل وافق على المسلسل، وعندما شاهد المسلسل قال لي: "أنت بدايتك أحسن من بدايتي".

يذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى .

وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة فى مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.