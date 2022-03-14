شكرا لقرائتكم خبر عن جادا بينكيت زوجة ويل سميث تتألق فى حفل جوائز اختيار النقاد رغم المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت جادا بينكيت زوجة ويل سميث في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد، وذلك رغم مرضها والذي اسقطت شعرها بالكامل، وظهرا الثنائي جادا وويل سميث في إطلالة متناسقة الألوان.

آخر أعمال ويل سميث هو فيلم King Richard ويجسد الفنان العالمى ويل سميث شخصية ريتشارد ويليامز، والد أسطورتى التنس سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز فى فيلمه الجديد القادم بعنوان "الملك ريتشاردKing Richard، على أن تقوم ديمى سينجلتون بلعب دور سيلينا ويليامز، وسانية سيدني تلعب دور فينوس ويليامز.

العمل من إنتاج شركةWarner Bros، الفيلم الذى يحكى قصة ريتشارد ويليامز، والد أيقونتى التنس فينوس وسيرينا ويليامز وتجسد الشخصيتين سانيا سيدني(Fences, Hidden Figures)، وديمي سينجلتون (Godfather of Harlem)، على التوالي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

وكشفت عدة تقارير أجنبية، عن استعداد القائمين على فيلم I Am Legend لإعداد جزء ثان بعد مرور ما يقارب الـ 15 عاما على طرح الجزء الأول للنجم العالمي ويل سميث.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة collider، فإن ويل سميث ومايكل بي جوردان، سيقومان ببطولة الجزء الثاني من فيلم I Am Legend، على ان يطرح العام المقبل في دور العرض السينمائي.

ومن المقرر أن يعود مع سميث في الجزء الجديد، الفائز بجائزة الأوسكار أكيفا جولدسمان، وكان قد افتتح الفيلم الاول عام 2007 وحقق 585.4 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، كما قام ببطولته أليس براجا وتشارلي تاهان وسالي ريتشاردسون ويتفيلد.