شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تقديمها حفل جوائز البافتا.. ريبيل ويلسون خلال رحلة التخسيس في 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الممثلة الكوميدية ريبيل ويلسون الأنظار أمس أثناء تقديم حفل جوائز البافتا لعام 2022، وذلك بعدما قدمته بخفة دمها المعتادة، ولكن خفة الدم وحدها لم تكن أكثر ما لفت الأنظار لها، إذ أن فقدها الكثير من الوزن كان مثار إعجاب العديد من متابعي الحفل أمس، بعدما تمكنت من فقد جزءًا كبيرًا من وزنها.



ريبيل ويلسون قبل وبعد انخفاض وزنها

وكانت الممثلة الكوميدية ريبيل ويلسون سخرت من نجم هوليود ليوناردو دى كابريو أمس، أثناء تقديمها حفل جوائز البافتا لعام 2022، وذلك خلال كلمتها الافتتاحية عن الحفل، حيث نزلت إلى إميليا جونز البالغة من العمر 20 عامًا وقالت مازحة: "سأمنحك جائزة لشخص من بين أبرز الممثلين في العالم، وهو ليوناردو دي كابريو إنه الأكثر جاذبية".

ثم أضافت ريبيل ويلسون عنه بقولها : "يحبهم صغارًا "، في إشارة إلى علاقات ليوناردو العديدة مع فتيات أصغر منه بكثير.

وتم بث حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية الـ 75، أو جوائز BAFTA، أمس الأحد 13 مارس فى الساعة 7 مساءً بـ توقيت جرينتش، و9 مساء بتوقيت القاهرة، وأقيمت الفاعليات في قاعة ألبرت الملكية بلندن، بتقديم ريبيل ويلسون للحفل.



rebel.wilson

وقد فاز فيلم Belfast بجائزة البافتا أفضل بريطاني، بينما فاز فيلم Drive My Car بجائزة أفضل فيلم أجنبي وذلك في الحفل المقام حاليا بلندن.



rebel.wilson أثناء تقديم الحفل

كما تضمنت قائمة ترشيحات أفضل فيلم بجائزة BAFTA الكثير من الأفلام السينمائية التى تتنافس على الجائزة، ومن بينها العديد من الأعمال التى تستحق المشاهدة ويجب ألا تفوت محبى وعشاق السينما العالمية ومنها فيلم Don’t Look Upويدور حول خريجة علم الفلك Kate Dibiasky النجمة جنيفر لورانس»، وأستاذها Dr. Randall Mindy النجم ليوناردو دى كابريو، واللذان اكتشفا اكتشافا خطيرا وهو أن مذنبا يدور داخل النظام الشمسى، سيصدم الكرة الأرضية.



ريبيل اثناء رحلة تخسيسها