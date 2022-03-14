شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف كوميدية لنجمات "أحلام سعيدة" في البرومو الرسمى للمسلسل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت العدل جروب، البرومو الرسمي لمسلسل "أحلام سعيدة" للفنانة الكبيرة يسرا، والنجمات غادة عادل ومى كساب وشيماء سيف، من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل حصريا على قناة ON، ومنصة Watch it، وسيطرت الكوميديا على أجواء البرومو بين بطلات العمل.

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.

وفى سياق آخر تستعد يسرا للوقوف على خشبة المسرح من جديد بعد غياب 19 عامًا منذ تقديمها مسرحية "لما بابا ينام" عام 2002 إخراج خالد جلال، والذي بدوره يعيدها مرة أخرى خلال مسرحية من تأليفه وإخراجه تحمل اسم "صافي وفافى" للعرض في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.