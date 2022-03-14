مسلسلات رمضان 2022.. أحمد داود ينشر برومو "سوتس بالعربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان أحمد داود عن برومو جديد من مسلسل سوتس بالعربي، والذي يقدم فيه شخصية آدم منصور المحامي، وكشف الإعلان عن بعض التفاصيل التي ستؤهل الشخصية التي يقدمها ليكون أحد العاملين في أكبر مكتب محاماة في مصر، وهي أنه يحفظ الكلام سريعًا، ويمتاز بالجرأة والقدرة على الإقناع.

ويقوم أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل.

ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائي عقب انتهاء الموسم الرمضاني، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.