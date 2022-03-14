مسلسلات رمضان 2022.. يسرا تستيقظ على كابوس ببرومو "أحلام سعيدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة العدل جروب عن أول تيزر تشويقي لمسلسل الفنانة الكبيرة يسرا "أحلام سعيدة"، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، بعد أيام قليلة.

ضم التيزر لقطتين فقط من العمل، الأولى لمي كساب وغادة عادل وشيماء سيف، تقتحمن منزل، بينما اللقطة الثانية للفنانة يسرا والتي بدت تستيقظ على كابوس مخيف.

كانت قناة ON قد كشفت عن عرضها مسلسل "أحلام سعيدة" بشكل حصري في موسم مسلسلات رمضان 2022.

المسلسل يشارك في بطولته يسرا، غادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وآخرين ومن إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل، ومن إنتاج جمال العدل.