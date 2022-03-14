فن ومشاهير

مسلسلات رمضان 2022.. يسرا تستيقظ على كابوس ببرومو "أحلام سعيدة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة العدل جروب عن أول تيزر تشويقي لمسلسل الفنانة الكبيرة يسرا "أحلام سعيدة"، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، بعد أيام قليلة.

ضم التيزر لقطتين فقط من العمل، الأولى لمي كساب وغادة عادل وشيماء سيف، تقتحمن منزل، بينما اللقطة الثانية للفنانة يسرا والتي بدت تستيقظ على كابوس مخيف.

كانت قناة ON قد كشفت عن عرضها مسلسل "أحلام سعيدة" بشكل حصري في موسم مسلسلات رمضان 2022.

المسلسل يشارك في بطولته يسرا، غادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وآخرين ومن إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل، ومن إنتاج جمال العدل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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