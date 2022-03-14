تفاصيل ثامن حلقات "منورة بأهلها".. القتل من أجل المتعة وعرائس في القبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عرضت منصة شاهد VIP الحلقة الثامنة مسلسل "منورة بأهلها" تأليف محمد أمين راضي، إخراج يسري نصر الله، وبطولة كوكبة من نجوم الفن في مصر، بينهم: ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، سلوى خطاب، باسم سمرة، ناهد السباعي، ومحمد حاتم.

وجاءت تفاصيل الحلقة الثامنة على النحو التالي..

بعد أن اكتشفت سلوى شاهين (ليلى علوي) خطة ابنها أيمن لقتلها عن طريق السم، استعرضت الحلقة الثامنة من مسلسل منورة بأهلها كيف واجهت سلوى ابنها بمعرفتها بخطته لقتلها، وواجهته بوالده وطلبت منه قتله عن طريق السم الذي وضعه لها في الطعام، وحكت له بينما يفعل ذلك كيف كذب عليها وتاجر بأطفالها الـ11، وأخبرها بأنهم ماتوا بعد الولادة، حتى قابلت زرقاء اليمامة (سلوى خطاب) التي أخبرتها بالحقيقة، لتنبش قبورهم ولا تجد سوى عرائس أطفال.

وذهب أيمن إلى منزل عادل الشهاوي (باسم سمرة) ليحاول قتل مهاب (محمد حاتم) ويسأله كيف عرف بخطته، ولكن تغلب الاثنان عليه، وذهبوا إلى المستشفى، ليتم لم شمل العصابة للمرة الثانية، وهم عاصم (عباس أبو الحسن) وسلوى شاهين، وعادل الشهاوي ومهاب، ويبدأوا للعمل سويًا مستغلين قدرة مهاب في معرفة الشخصيات من خلال الصور.

وكشفت الحلقة عن حرب الدماء التي صنعتها سلوى شاهين في منزلها، حيث استغلت لاعب المصارعة الروماني في المصارعة والقتل من أجل المتعة، ولكنها في النهاية فاجأته بفكرة عادل الشهاوي لإضافة متعة أكبر على النزال، وهي مصارعة الكلاب المفترسة، ليزداد الأمر خطورة وتبقى حياته على المحك، ومن المقرر أن تكشف الحلقات المقبلة كيف ستستفاد سلوى شاهين من قدرة علياء فوزي (غادة عادل) بعد توبتها، وكيف سيواجه آدم (أحمد السعدني) هذه العصابة.

وتدور أحداث مسلسل منورة بأهلها على مدار 10 حلقات، في إطار من التشويق والغموض حول التحقيق في جريمة قتل شاب يدعى مهاب داخل منزله، لتحاول النيابة كشف الغموض المحيط بالحادث من خلال مجموعة من قصاقيص الصور.

ويجمع منورة بأهلها للمخرج الكبير يسري نصر الله في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية، وهم ليلى علوي، باسم سمرة، غادة عادل، محمد حاتم، سلوى خطاب، أحمد السعدني، عباس أبو الحسن، وناهد السباعي، وهو من تأليف محمد أمين راضي.