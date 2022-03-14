نور اللبنانية.. طبيبة نفسية في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجسد الممثلة اللبنانية نور شخصية طبيبة نفسية في مسلسل “راجعين ياهوا”.

وقالت نور في تصريحات صحفية إنها تلعب شخصية “ماجي” التي ترفض الارتباط، ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة.

وتدور أحداث المسلسل الدرامي حول دخول “ماجي” في علاقة حب جديدة مع بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا. وخلال محاولة بليغ (الفنان ماجد المصري) استعادة الميراث يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد.

والعمل قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد سلامة. وتسجل نور بهذا العمل تواجدها للعام الثالث على التوالي في السباق الرمضاني للدراما المصرية، حيث شاركت الفنان المصري محمد رمضان بطولة مسلسل “البرنس”، والذي عرض عام 2020، وجسدت شخصية “علا” الفتاة الثرية من حي شعبي التي تطمح في إثبات ذاتها، وبالعام الماضي شاركت ياسر جلال بطوله مسلسله “ضل راجل”، وجسدت شخصية “ملك”، الطبيبة البشرية بإحدى المستشفيات الحكومية.

وعلي الصعيد السينمائي تخوض الفنانة بطولة أحدث الفيلم السينمائي “السرداب” مع الفنان حسين فهمي. وتدور أحداث الفيلم في إطار الأحداث التشويقية المبينة على وقائع حقيقة بالقرن العشرين، ويشارك في بطولته حجاج عبد العظيم، ومريم صبري عبد المنعم، وإخراج العراقي مصطفى العايدي.