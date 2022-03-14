مايا دياب بصور من كواليس “ليليي”.. “مبسوطة بكل التعليقات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحرص النجمة اللبنانية مايا دياب على أن تكون خطواتها في مجال الغناء مدروسة بشكل كبير، حيث اعتمدت في الفترة الماضية على طرح الأغاني المنفردة عن طريق تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهو ما يترك أثراً طيباً لدى الجمهور، وتحظى الأعمال بمشاهدات مرتفعة، وهو ما تحقق في أحدث فيديو كليب لها بعنوان “ليليي”.

مايا دياب التي لا تزال تحصد نجاحاً لافتًا من خلال كليب أغنية “ليليي”، شاركت المتابعين على موقع “إنستغرام”، صورًا من كواليس العمل، وعلقت قائلة: “مبسوطة بكل التعليقات اللي بعدني عم اسمعها وشوفها كل يوم على أغنية “ليليي” … وأنا متلكم كمان ما قادرة إشبع من اللوك والصور”.

وتألقت مايا دياب، في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت فستانًا من اللون الأسود في لوك كلاسيكي أنيق، واختارت تسريحة مناسبة للشعر القصير.

أغنية “ليليي” من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب فهو من إخراج رجا بعمه. وتعود مايا دياب من خلال هذا العمل إلى اللون الرومانسي والعاطفي الذي أحبها الجمهور فيه.

يذكر أن كليب أغنية “ليليي” حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدوره على قناة مايا دياب في موقع “يوتيوب”.