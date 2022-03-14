ميريام فارس تشعل الأجواء في دبي.. “هذا الحلو” على كل لسان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعلت ملكة المسرح ميريام فارس أجواء دبي يوم الجمعة ١١ مارس بإفتتاحها أول مركز رياضي خاص للسيدات في دولة الإمارات العربية حيث كانت الأجواء مليئة بالحماس والإيجابية.

أدّت ميريام أجمل أغنياتها ومن بينها الأغنيتين الجديدتين اللتين أصدرتهما مؤخرًا “هذا الحلو” و”معلش” عند صعودها الى المسرح.

وبطلب من الجمهور إختتمت ميريام حفلها بغناء أغنية “هذا الحلو” مرّة ثانية على قرع الطبول متألقة بحركتها وعزفها على المسرح مع فرقة الطبول وفرقتها الموسيقية وسط تفاعل كبير من الحاضرين والصحافة العربية.