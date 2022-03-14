شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن حذفت جميع صوره.. هل انفصلت راندا رياض عن زوجها محمد الشرنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تردد خلال الساعات الماضية، أخبار على مواقع السوشيال ميديا تفيد بانفصال الفنان محمد الشرنوبي عن زوجته راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، بعد زواج استمر أكثر من عام ونصف، بعد حذف راندا كل الصور التي تجمعها بزوجها عبر حسابها على إنستجرام، رغم احتفاظ شرنوبى بصورهما معا على حسابه، وحتى وقتنا هذا لم يصرح أي منهما بالنفى أو تأكيد صحة الأخبار المتداولة.

كما اكتفى محمد الشرنوبى بالترويج لمسلسل "فاتن أمل حربى" الذى يشارك فيه ويعرض حصرياً على شاشة cbc فى شهر رمضان المقبل، والعمل من بطولة نيللى كريم ويشارك فى بطولته شريف سلامة، فادية عبد الغنى، وهالة صدقى، وآخرون تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل الذى يعود للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد نجاحهما فى "لأعلى سعر" الذى عرض عام 2018.

والعمل أحداثه تدور حول "فاتن" الموظفة البسيطة التى تعمل فى الشهر العقارى، وهى متزوجة ولديها أسرة صغيرة تتكوّن من زوج وطفلين وتعيش مع حماتها فى منزل واحد، ودائمة الخلاف معها ما يجعلها تطلب الانفصال، وأمام سلبية زوجها وسطوة والدته تفكر فى طريقة أخرى للانتقام من زوجها.

وينتمى المسلسل لنوعية الدراما الاجتماعية، ويناقش العديد من القضايا، منها الزواج العرفى والزواج الرسمي، وغيرهما من القضايا التى تهم المرأة