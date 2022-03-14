زواج حسين فهمي وأنغام يجتاح مواقع التواصل الإجتماعي والفنانة تفجر مفاجأة.. كما لم تفعل من قبل!

كتب امير فتحي في الاثنين 14 مارس 2022 08:51 مساءً - اختارت الفنانة المصرية أنغام الرد على شائعة زواجها سرًا من الفنان الكبير حسين فهمي من خلال حفلها الأخير في دولة الكويت، بعد أن انطلقت الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ حوالي الأسبوع.

أنغام أكدت أنها ضحكت عندما علمت بالخبر، على عكس ردة فعلها في المرات السابقة حين طاردتها شائعات الزواج سرًا منذ مطلع العام الماضي، حيث روج البعض لزواجها من قائد فرقتها الموسيقية هاني فرحات، وبعدها تم تداول شائعة زواجها سرًا من المخرج مجدي الهواري الزوج السابق للفنانة غادة عادل.

وعلى عكس المرات السابقة، حيث كانت الفنانة تنفعل على الشائعات وترد بقسوة، إلا أن هذه المرة تجاهلتها واكتفت بالقول إنها ضحكت عندما سمعتها.

من جانبه، نفى الفنان حسين فهمي الشائعة بشكل غير مباشر من خلال حضوره كل فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برفقة زوجته ناهد محرم، ورفض التعليق وقتها بشكل مباشر على الشائعة مكتفيًا بالإشارة لخطورة الشائعات التي يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شائعات الزواج تطارد الفنانة أنغام

الجدير بالذكر أنه سبق وردت المطربة المصرية أنغام على هذه الشائعات التي ليس لها أساسًا من الصحة، حيث تحدث أنغام بانفعال عن انتشارها بسهولة وسرعة عبر المواقع دون تحقق أو تبين.

أنغام نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات «تويتر» حسمت فيها حقيقة هذه الشائعة التي وصفتها بـ”الكاذبة” وطلبت عدم ترديد مثل هذه النوعية من الأخبار غير الصحيحة التي أكدت أنها واجهت العديد منها خلال الفترة الماضية، فكتبت النجمة المصرية في تغريدتها: “للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عنى أخبار كاذبة وسخيفة زيها كفاية سخافة يا سخيف منك له..أنغام”.

وساند انغام العديد من محبيها وكذلك متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ردها على الأخبار الكاذبة التي تداولت ارتباطها والتي تأتي بعد ما يقارب الـ20 شهر من إعلان انفصالها عن الموزع أحمد إبراهيم الذي ارتبطت به لمدة عام قبل أن يعلن الثنائي انفصالهما،

ويرجع تداول تلك الأنباء بعدما حضرت أنغام في الأيام الماضية عرض مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” حيث كانت تحضر فعاليات عرض المسرحية، وبعد الانتهاء من العرض قدم لها مجدي الهواري وفريق عمل المسرحية وعلى رأسهم الفنان الكبير يحيى الفخراني، الدعوة لصعود المسرح تحية لها.

وقد تزوجت الفنانة أنغام 3 مرات قبل أحمد ابراهيم كان أولها زواجها من مهندس الصوت مجدي عارف، ورزقت منه بنجلها البكر عمر، ثم تزوجت بالموزع الموسيقي فهد في شهر مايو عام 2004، وانتهت علاقتهما برفعها لقضية خلع ضده، ثم زواجها من الفنان أحمد عز، الذي أكدت أنه لم يكن سريًا إلا عن الجمهور.

أنغام تتألق بحفلها في مهرجان فبراير الكويت 2022

وعلى صعيدٍ آخر، شاركت النجمة أنغام خلال الأيام الماضية في حفل جديد لها بمناسبة مهرجان فبراير الكويت 2022 العودة والذي انطلق في شهر مارس الجاري وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم كان من بينهم الفنانة المصرية التي قدمت ليلة استثنائية خلال المهرجان وتفاعل معها قطاع كبير من جمهورها هناك.

وكانت أنغام قد اعلنت اعتذارها عن المشاركة في حفلات فبراير الكويت، ونفت مشاركتها بعد تساؤلات الجمهور حول حفلها الجديد، وقالت في تغريدة لها: ” تم اعتذاري عن مهرجان فبراير الكويت هذا العام منذ أيام الاعلان المنتشر لا صحة له إحترامي للجميع”، وذلك قبل أن تتراجع عن اعتذارها، وتنشر شركة روتانا البوستر والإعلان الرسمي لحفلها.

نورت