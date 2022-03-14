” ممنوع من الكلام بأوامر طبية مشددة ” .. خالد الصاوي يتعرض لوعكة صحية

كتب امير فتحي في الاثنين 14 مارس 2022 08:51 مساءً - كشفت ” مي كريم ” زوجة الفنان ” خالد الصاوي ” في تصريحات صحفية لها عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها زوجها مؤخرا .

حيث أشارت مي كريم إلى أن زوجها خالد الصاوي قد أصيب بنزلة برد حادة أدت إلى حدوث التهاب شديد في الأحبال الصوتية .

وأضافت أن سبب إصابته بنزلة البرد يرجع إلى انشغاله بتصوير عدد من الأعمال الفنية في الفترة الأخيرة في ظل أجواء شديدة البرودة ومليئة بالأتربة وتقلبات الطقس وعودته إلى المنزل في ساعات متأخرة من الليل .

وأكدت زوجة خالد الصاوي على أنه ممنوع نهائيا من الكلام بأوامر مشددة من فريقه الطبي المعالج له .. ومن المتوقع تحسن وضعه الصحي وعودته لتصوير أعماله الفنية بعد 48 ساعة .