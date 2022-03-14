شكرا لقرائتكم خبر عن "انتى قطتى".. ديو جديد يجمع عمر كمال وحمادة مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب عمر كمال من تسجيل ديو جديد مع المطرب حمادة مجدى، بعنوان "أنتى قطتى"، كلمات مصطفى حدوتة، وألحان نادر زكى، وتوزيع ساسو، وسوف يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب داخل أحد استوديوهات شبرامنت على أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من تصويرها.

كان نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة قد كشف كواليس أغنية "سهرانين" التى يتعاون خلالها مع المطرب حمادة مجدى، قائلا فى تصريحات لـ"الخليج 365"، حمادة صوته مميز ومطرب شاطر ولما عرض عليا الأغنية وافقت لأنها تدور فكرتها عن السهر، وهى أغنية اجتماعية وإيقاعها سريع، كما أن الأغنية تحتوى على أكثر من إفيه، متمنيًا نجاحها مع الجمهور .

وطرح مؤخرا المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة أغنيته الجديدة "عايز فلوس"، التى يشاركه فيها بالغناء المطرب الشعبى حمزة الصغير، والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، داخل استوديو مصر، من كلمات إسلام المصرى، ولحن حمزة الصغير، وتوزيع ساسو، وإنتاج سلطان الشن، وإخراج أشرف رمضان.

وأعرب المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة ، لـ"الخليج 365"، عن سعادته بالأغنية، موضحا أن كلمات ولحن الأغنية جذبونى للمشاركة فى تقديمها، وأنا أحب تقديم ديو من حين لأخر مع مطرب من شباب الساحة الغنائية.