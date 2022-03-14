شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الجناينى يطرح أول إعلان لـ مسلسل "suits - سوتس" لـ آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المنتج طارق الجناينى، الإعلان التشويقي الأول لمسلسل suits بالعربي، وظهر فيه النجم آسر ياسين، وحقق الإعلان منذ طرحه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة نسبة مشاهدة عالية، وسيتم طرح إعلان تشويقي خاص لكل بطل تباعًا عبر صفحات الشركة خلال 6 أيام قبل طرح الإعلان الرسمي للمسلسل.

وقال المنتج طارق الجنايني، إنه سيقدم صورة غير مسبوقة لمصر في هذا العمل وغير مألوفة، مشيرًا إلى أن العمل أخذ وقتًا كبيرًا في الكتابة ليصبح واقعيًا وقريبًا من مجتمعنا المصري والعربي وليس مجرد عمل مترجم فقط.

يشار إلى أن الجنايني قد حصل على الحقوق القانونية لتقديم النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير Suits، الذي تم تصنيفه ضمن أفضل وأنجح عشرة مسلسلات أمريكية على مدار الـ20 عامًا الماضية.

مسلسل "suits - سوتس" وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي العالمي الشهير Suits وسيناريو وحوار محمد حفظى وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدى، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى درويش وعدد من آخر من الفنانين.