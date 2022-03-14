شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تزيل الستار عن إطلالتها على السجادة الحمراء فى حفل البافتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية ليدي جاجا، متابعيها وجمهورها بعدة صور من اطلالتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز البافتا التي حضرتها أمس في لندن، بحضور عدد كبير من النجمات منهم لوسي بوينتون وسلمي حايك وإيلي بامبر وهيلي بنيت ولاشانا لينش وكاترينا بالفي.

آخر أعمال ليدي جاجا كان فيلم House Of Gucci بطولة كل من ليدى جاجا، آدم درايفر، آل باتشينو، جيريمي آيرونز، جاريد ليتو، جاك هيوستن، سلمى حايك، أليكسيا موراي، فنسنت ريوتا، جايتانو برونو، كاميل كوتين.

وعرض فيلم House of Gucci لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.



اطلاله ليدي جاجا فى حفل البافتا



جاجا فى حفل البافتا

ليدي جاجا فى احدث ظهور

وهدد ورثة دار جوتشي الإيطالية، بمقاضاة فيلم ريدلي سكوت House of Gucci، متهمين إياه بإظهار أفراد الأسرة وكأنهم مثيرو شغب، حيث استند سكوت في فيلمه على أحد أهم أخبار الجرائم في إيطاليا خلال تسعينيات القرن الفائت، وهو اغتيال ماوريتسيو جوتشي، وريث دار الأزياء الإيطالية (يؤدي دوره الممثل آدم درايفر)، بتدبير من زوجته السابقة باتريزيا ريجاني (ليدي جاجا).

ونشرت وكالة الأنباء الإيطالية رسالة موقعة من ورثة ألدو جوتشي نصت على أن "عائلة جوتشي تحتفظ بالحق في اتخاذ أي مبادرة لحماية اسمها وصورتها" وكذلك سمعة أقربائها، وشددت الرسالة على أن ورثة جوتشي تضرروا من تصوير باتريزيا ريجاني "كضحية"، مع أنها دينت بتدبير قتل ماوريتسيو جوتشي.