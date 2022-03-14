شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تطرح كليب "ما تعتذر" بعد طول انتظار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، كليبها الجديد "ما تعتذر"، بعد طول انتظار، ونشرت صورة للكليب عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام منذ قليل، لتعلن عن وصول الكليب عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والتي حققت عشرات الآلاف من المشاهدات خلال ساعات قليلة.

وتستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.

وكانت آخر حفلات النجمة اللبنانية نانسى فى مصر التى أقيمت بالعين السخنة وحضور كامل العدد، وخطفت نانسى الأنظار بهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، ومرتدية فستان نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة لأغنية "ما تيجى هنا وأنا أحبك".



نانسي عجرم

وأشعلت نانسى الحفل بباقة من أغانيها المميزة التى تألقت بها طوال مشوارها الفنى منها: "مين ده اللى نسيك"، "سلامات"، "آه ونص"، "إنت إيه" و"يا بنات"، بالإضافة إلى "إنت مصري" التى أشعلت المزيد من أجواء الإثارة، وغيرها مما قدمتها بناء على رغبة الجمهور