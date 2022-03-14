شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه "استضعفونى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد عدوية أحدث أغانيه التي تحمل اسم "استضعفونى" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

وتقول كلمات الأغنية:

استضعفوني عشان شايفني من غير ضهر..

وعروسة احلامي ما أملكها مهر..

والدنيا لو تديني عقد الوجع يتكر..

وان يوم فرحت أأقول خير الف بعد الشر..

عئجزني قُصر اليد... وأخجل أميل على حد..

والدنيا شادة السلخ ودراعي م الشيلة

مكسور ومملوخ ملخ...

دورت على بختي وسافرتله اميال والرحلة لسة طويلة

يارب.. مابشتكي ولا بجحد النعمة

صابر.. ومهما يكون انا راضي بالقسمة

إديني صبر يارب قويني ع المشوار

وان يوم غلطت ف سيري نبهني بالانذار

في طريقي اهل الشر سنولي في سنانهم

وواجهت وانا مضطر ووقفت قدامهم

جمعوا العتاد والمال حشدوا في اتباعهم

وانا كان سلاحي الحق قادر يجيب داغهم

انا فوق كتافي شلت... فتحت صدري واجهت...

وف عز ماانا محتاج انا كنت بدي الدوا

وطرح مؤخرا النجم محمد عدوية على موقع يوتيوب أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "طريق إسكندرية" من كلمات سامح فرج وألحان إسلام صالح وتوزيع نور ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين.