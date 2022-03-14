شكرا لقرائتكم خبر عن أيام الشارقة المسرحية يفتتح دورته الـ31 بعرض "جمر القلوب".. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح مهرجان أيام الشارقة المسرحية فعاليات دورته الـ31 يوم 17 مارس بقصر الثقافة الساعة السابعة مساء، ويعقبه عرض الافتتاح لفرقة مسرح الفجيرة بعنوان "جمر القلوب" تأليف محمد المهندس، وإخراج سعيد الهرش بقاعة أفريقيا الساعة التاسعة .

أيام الشارقة المسرحية يناقش هذا العام خلال ملتقي فكري ضخم عنوان "في الأوقات الصعبة: المسرح.. نافذة أمل"، ويهدف إلى التعرف على الطرق التي عمل ويعمل بها "أبو الفنون" بوصفه نشاطاً إبداعياً ومعرفياً واجتماعياً، لإحياء الأمل ورعايته في دواخل المشتغلين به وجمهوره، على مر العصور.

وتحفل "الأيام" بالعديد من الأنشطة الثقافية المصاحبة التي ستقدم صباحاً ومساء، بمشاركة العشرات من الفنانين والباحثين المسرحيين من سائر الأقطار العربية ، وتتواصل حاليا الاستعدادات لاستقبال الدورة 31 من أيام الشارقة المسرحيَّة، التي تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة خلال الفترة 17 - 25 مارس الجاري وتحت إدارة أحمد بورحيمة .

ينظم الملتقى يومي 19 – 20 مارس الجاري مع تطبيق الاحترازات المتعلقة بكوفيد19، في مقر إقامة ضيوف التظاهرة. ويشارك في الملتقى: عبد الله راشد (الإمارات)، وسامي سليمان أحمد (مصر)، وكمال الشيحاوي (تونس)، وراشد مصطفى بخيت (السودان)، وعمر الرويضي (المغرب).