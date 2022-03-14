شكرا لقرائتكم خبر عن المزاريطة squid على طريقة المسلسل الكورى Squid Game فى "الكبير أوى 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة ON البرومو التشويقى لمسلسل "الكبير أوي" الجزء السادس للنجم أحمد مكى والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وظهر في البرومو لقطات كوميدية ومنها المزاريطةsquid على طريقة المسلسل الكوري Squid Game حيث يظهر في البرومو محاكاة المسلسل ومشاركة الكبير ونجليه وأهل المزاريطة فى اللعبة ولكن على الطريقة الكوميدية.





وتستمر مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم في أحداث الجزء السادس، حيث تعود الشخصيات الثلاثة للظهور مجددًا بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس للعمل عام 2015، حيث تظهر هذه الشخصيات بعد مرورهم بالعديد من الأحداث وتكشف الأحداث حالهم في الوقت الحالى.

البداية مع "الكبير أوى" الذي أصبح ملتزما بمسئولية تربية أبنائه (العترة وجونى) ويقرر الزواج من امرأة لمراعاتهما، أما جونى فيحاول إيجاد عمل يحقق منه الربح ولذلك يقرر عمل فيديوهات على السوشيال ميديا لأهل المزاريطة، يظل الشقيق الثالث جزلقوم كما هو يتورط في العديد من المشاكل في أي مكان يتواجد فيه.

مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة احمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادسوعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.

وعرض الجزء الأول من مسلسل "الكبير أوى" عام 2010، وحقق نجاحاً كبيراً وأصبح واحداً من أبرز المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها في شهر رمضان من كل عام، وذلك بعدما تم تقديم 4 أجزء أخرى أعوام 2011، 2013، 2014، 2015، وتدور أحداثه حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذى اكتشف وجدود شقيقين توأم له، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأحوة الثلاثة.