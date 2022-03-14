شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو الروس يحيى أولى حفلاته الغنائية بـ بيروت الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان حسن أبو الروس أولى حفلاته بـ لبنان يوم الخميس المقبل 17 مارس الجارى، يقدم فيها مجموعة من أغانيه التى قدمها مؤخرًا وساهمت فى معرفة الجمهور به، منها "مليونير، فلتت منى".

وكانت آخر أغنية طرحها أبو الروس كانت تجمعه بالفنانة دينا الشربينى، وتم تصويرها بالجونة، والأغنية من كلمات حسن أبو الروس، وألحان وتوزيع ديزل.



ابو الروس

وحل حسن أبو الروس مؤخرا ضيفا على برنامج "ع الرايق"، مع الزميلة سارة صلاح ، والمعروض على تليفزيون ”الخليج 365”، وخلال الحلقة، أجاب على مجموعة من الأسئلة منها مين صاحب فكرة أغنية كل الناس و علاقته بالنجم محمد هنيدى .

وقال حسن أبو الروس:" الأغنية في أولها خالص فكرتى أنا و مراتى كنت راجع أنا وغادة في الطريق وكنت بقولها كل الناس حلوة الا انتى سكر كل الناس فاشلة الا انتى دكتور راحت رديت عليا قولتلها دى تنفع أغنية ما تيجى نعملها أغنية قعدنا كتير فيها و قعدنا نكتب وبعد كده قولت أنا عايز أعملها مع حد وتبقى أغنية لذيذة رحت لفريق الصواريخ مسكوا الأغنية معايا وقعدنا كتبنا حوال الفين كلمة هما بيشتغلوا بضمير و شكل رهيب قعدنا 6 شهور على الأغنية وبعدين جه الفرح و غنينا الأغنية اتخدت ولقين 100 مليون فيديو على تيك توك الناس وخدينها وبيرقصوا عليها ولمينا كل الفيديوهات و حطينها في كليب الأغنية".

وتحدث حسن عن علاقته بالنجم محمد هنيدى، قائلا:" هنيدى حبيبى اتعلمت منه في الإعلان اللى عملته معاه كتير جدا كفاية أن هو أول واحد بيجى ويعقد يفكر معانا في الفكرة وغير كده هنيدى طول الوقت تحت أي ضغط شغل لذيذ و بيهزر و بيفك اللى حوليه وبيفك الناس و اتعملت منه حكاية انك تحت الضغط تبقى هادى و تخلى اليوم يمشى لذيذ و ملك الأفيهات طول ما هو قاعد بيرمى أفيهات قصة كبيرة".