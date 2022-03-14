شكرا لقرائتكم خبر عن سر غياب الأمير وليام وكيت ميدلتون عن حفل توزيع جوائز "بافتا".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما تضم ​​السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز بافتا اثنين من كبار الشخصيات الملكية بين ضيوفها، وهما الأمير وليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج.

لكن الليلة الماضية، تخطى الزوجان الملكيان الحفل، واختار الأمير وليام رئيس BAFTA الأمير وليام إرسال رسالة فيديو مسجلة مسبقًا بدلاً من الحضور، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



الأمير وليام فى رسالة الفيديو

وبحسب ما ورد يعود غياب كيت ميدلتون والأمير وليام إلى "قيود اليوميات التى منعتهما من الحضور شخصيًا"، ويقال إن القرار أصاب المنظمين "بخيبة أمل كبيرة" لأن دوق ودوقة كامبريدج يضيفان للحدث بوجودهما.

وكشفت صحيفة ديلى ميل، أن غياب كيت وليام عن بافتا، أثار جدل، بعد الكشف عن استعداد وليام لحضور خدمة يوم الكومنولث في وستمنستر أبي اليوم، بعد أقل من 24 ساعة من عرض الجوائز.

وقد أثار ذلك تكهنات بأن وليام، 39 عامًا، من المحتمل أنه أختار تفويت BAFTAs لأنه كان غير مرتاح بشأن حضور الحدث وسط الحرب في أوكرانيا.