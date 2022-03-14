كتب امير فتحي في الاثنين 14 مارس 2022 05:43 مساءً - أعلنت الفنانة ” ليلى طاهر ” في تصريحات صحفية لها عن اعتزالها الفن بشكل نهائي تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها ال 80 الذي يوافق الثالث عشر من مارس .
حيث أشارت ليلى طاهر إلى أنها ترفض المشاركة في أية أعمال فنية مقبلة وتكتفي بما حققته من نجاحات وما قدمته خلال مسيرة فنية طويلة .
فقالت : ” الفنان ما هو إلا مشوار وأنا لحد كده أعتقد إن مشواري خلص .. وأنا قدمت أعمال كتير الحمد لله راضية عنها ” .
وتابعت الفنانة ليلى طاهر : ” والجمهور اللي يحب يشوفني يطالب إن أعمالي القديمة تتعرض وفي أعمال ليا كتير شوفوها ” .
وكانت قد تعرضت ليلى طاهر في الفترة الماضية لوعكة صحية على خلفية سقوطها على قدمها بعد أن فقدت توازنها وهو الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى وخضوعها لعملية تركيب مفصل .
كانت هذه تفاصيل خبر تزامنا مع يوم ميلادها .. فنانة مصرية شهيرة تعلن اعتزالها الفن نهائياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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