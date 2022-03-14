تزامنا مع يوم ميلادها .. فنانة مصرية شهيرة تعلن اعتزالها الفن نهائياً

كتب امير فتحي في الاثنين 14 مارس 2022 05:43 مساءً - أعلنت الفنانة ” ليلى طاهر ” في تصريحات صحفية لها عن اعتزالها الفن بشكل نهائي تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها ال 80 الذي يوافق الثالث عشر من مارس .

حيث أشارت ليلى طاهر إلى أنها ترفض المشاركة في أية أعمال فنية مقبلة وتكتفي بما حققته من نجاحات وما قدمته خلال مسيرة فنية طويلة .

فقالت : ” الفنان ما هو إلا مشوار وأنا لحد كده أعتقد إن مشواري خلص .. وأنا قدمت أعمال كتير الحمد لله راضية عنها ” .

وتابعت الفنانة ليلى طاهر : ” والجمهور اللي يحب يشوفني يطالب إن أعمالي القديمة تتعرض وفي أعمال ليا كتير شوفوها ” .

وكانت قد تعرضت ليلى طاهر في الفترة الماضية لوعكة صحية على خلفية سقوطها على قدمها بعد أن فقدت توازنها وهو الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى وخضوعها لعملية تركيب مفصل .