هيفاء وهبي تعتذر عن حفلها في لاس فيغاس

كتب امير فتحي في الاثنين 14 مارس 2022 05:43 مساءً - أصدر الحساب الرسمي للفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” على موقع تويتر بيانا أعلن من خلاله اعتذارها عن إحياء حفلها بمدينة لاس فيغاس الأمريكية والذي كان من المقرر إقامته في 19 مارس .
وجاء في البيان الذي لم يكشف عن سبب إلغاء الحفل : ” تعتذر النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي لأسبابٍ خارجة عن إرادتها وإرادة المنظّمين عن عدم تمكّنها من إحياء الحفلة ” .
وتابع البيان : ” الّتي كانت مُقرّرة بتاريخ ١٩-٣-٢٠٢٢ في (باريس أوتيل) بولاية لاس فيغاس الأمريكيّة .. على أمل اللقاء بجمهورها في مناسبات لاحقة ” .
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