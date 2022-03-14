هيفاء وهبي تعتذر عن حفلها في لاس فيغاس

كتب امير فتحي في الاثنين 14 مارس 2022 05:43 مساءً - أصدر الحساب الرسمي للفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” على موقع تويتر بيانا أعلن من خلاله اعتذارها عن إحياء حفلها بمدينة لاس فيغاس الأمريكية والذي كان من المقرر إقامته في 19 مارس .

وجاء في البيان الذي لم يكشف عن سبب إلغاء الحفل : ” تعتذر النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي لأسبابٍ خارجة عن إرادتها وإرادة المنظّمين عن عدم تمكّنها من إحياء الحفلة ” .

وتابع البيان : ” الّتي كانت مُقرّرة بتاريخ ١٩-٣-٢٠٢٢ في (باريس أوتيل) بولاية لاس فيغاس الأمريكيّة .. على أمل اللقاء بجمهورها في مناسبات لاحقة ” .