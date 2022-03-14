أحمد فلوكس يهاجم مشهدا جريئا لأمينة خليل : ” إن لم تستحي فافعل وقل ما شئت .. وإن اختفي الحياء زاد البلاء بلاء “

كتب امير فتحي في الاثنين 14 مارس 2022 05:43 مساءً - انتقد الفنان ” أحمد فلوكس ” مشهدا للفنانة ” أمينة خليل ” من مسلسل نمرة إتنين ضمن حلقة (آخر الليل) والذي عُرض على منصة شاهد في عام 2020 .

حيث نشر أحمد فلوكس مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام يتضمن هذا المشهد والتي تظهر به أمينة خليل مع إثنتين من صديقاتها ويدور بينهم حوار جرئ وصفه بالمهزلة الأخلاقية والدينية .

فكتب في تعليقه على الفيديو : ” إن لم تستحي فافعل وقل ما شئت .. وإن اختفي الحياء زاد البلاء بلاء .. شتتنا معاني الكلام فتاهت معاني كلام الأديان، فبارت الأخلاق وانتهت المبادئ وسادت المحرمات وأصبحت المحارم المحرمة هي الفعل والقول والظاهر فانتهي الشرف وسلب العرض ” .

وتابع : ” وإن استمر الحال لن يكون هناك أرض .. احذروا احذروا احذروا .. احب اعرف أين الرقابة وأين المسئولين عن المحتوي وأين المجلس الوطني للإعلام ولا هما كمان بيعلقوا زي ما اتقال في المشهد اللي سمحوا بيه .. لا حول ولا قوة إلا بالله ” .

وأضاف فلوكس : ” أتمني أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة تجاه المنتج والمؤلف والمخرج من قبل النقيب مسعد فودة نقيب السينمائين أولا ويكون قرارات رادعة وأيضا نقيب الفنانين النقيب الدكتور أشرف ذكي ويتم محاسبة المسئول عن الموافقة علي هذا المشهد من قبل الرقابة ” .

وأكمل : ” ويعاقب عقاب شديد ليكون عبرة لمن تسول نفسه إن يوافق علي مثل هذه المهزلة الأخلاقية والدينية والمجتمعية، أن يتحدوا جميعا مع مجلس الشعب والسلطة التنفيذية لوضع حد لكل ما يحدث لأن إن أردت بناء أمة فعليك أولا بالأخلاق وبهذا الشكل نحن نبني كباريه مش أمة قوية ” .

واختتم أحمد فلوكس منشوره : ” اللهم بلغت اللهم فاشهد ( علشان محدش يقول متأسلم والكلام العبيط بتاع كتايب التشويه ، أنا بتكلم علي الأديان كلها والكتب السماوية كلها بترفض وتنهي عن ده علشان عارف إنكم جهله وخرفان ) .. شئ آخر، أنا لا أهاجم إطلاقا زمايلي الممثلين نهائي لأن دي مش مسئوليتهم .. ثانيا أنا من عشاق أمينه خليل ” .