شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تعلن عن حسابها الرسمي على تطبيق "كواي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة أيتن عامر جمهورها ومتابعينها على السوشيال ميديا بإعلانها عن حسابها الرسمي على تطبيق "كواي"، تطبيق الفيديوهات القصيرة الذي يمكن المستخدمين من اكتشاف ومشاركة لحظات الحياة اليومية.

ونشرت الفنانة أيتن عامر مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على " كواي"حيث تعلن عن انضمامها لتطبيق "كواي" وتعلق:" أنا أيتن عامر و ده حسابي الرسمي علي كواي ..تابعوني".