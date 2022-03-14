شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تعتذر عن حفلها فى أمريكا 19 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت النجمة هيفاء وهبى، عن حفلها في أمريكا يوم 19 مارس الشهر الحالي، مؤكدة لأسباب خارجة عن ارادتها وإرادة منظمين الحفل، وغردت هيفاء، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "لأسباب خارجة عن إرادتى وإرادة المنظمين لن أتمكن من إحياء الحفلة الّتي كانت مقرة بتاريخ 19 مارس في ولاية لاس فيجاس الأمريكية".



هيفاء وهبى

وعلي جانب آخر تستأنف هيفاء وهبى تصوير مشاهدها فى فيلم "رمسيس باريس" أوائل شهر مارس المقبل وذلك بعد فترة إجازة حصلت عليها بطلة العمل هيفاء وهبى، بسبب حفلها الذى أحييته مؤخرا بالمكسيك، وانتهى صناع الفيلم من تصوير الغالبية العظمى من مشاهدهم فى فرنسا والتى استغرقت أكثر من أسبوعين.

الفيلم يتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وبعد تجمع أبطال العمل فى فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

فيلم "رمسيس باريس"، بطولة كل من هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، ومحمود حافظ، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

وتنتظر هيفاء وهبى عرض فيلمها "أشباح أوروبا" المؤجل منذ فترة، ويشارك فى بطولته كل من مصطفى خاطر، وأروى جودة، أحمد الفيشاوى، بيومى فؤاد، عباس أبو الحسن، وآخرون، إخراج محمد حماقى.