شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك: استنوا فريدة فى مسلسل "suits بالعربى" على watch it (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الفنانة صبا مبارك لمسلسل "suits بالعربى" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل حصريًا على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، حيث ظهرت في فيديو دعائى قصير على صفحة المنصة على موقع إنستجرام وقالت: "استنوا فريدة في مسلسل suits بالعربى في رمضان على watch it".

مسلس suits" بالعربى" انطق تصويره في شهر يناير الماضى وتم وضع خطة للانتهاء من آخر مشاهدة خلال شهر رمضان، والعمل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين.

"suits بالعربى" مسلسل أمريكى تم عرض أول موسم له عام 2011 تدور أحداثه حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

وكشفت صبا مبارك مؤخراً، عبر منشور على إنستجرام عن معانتها بسبب طريقة الحياة التي عاشتها واختارت العيش بها، والتي تعتمد على السفر بصورة كبيرة إذ نشرت أكثر من صورة لها علقت عليها وكتبت: "الطريقة التي اخترت أني ابني حياتي وعيلتي فيها، كانت تحسسني بعدم الاستقرار، عدم الشعور بالثبات وأحيانًا حتى الأمان.. بصحى وأنا أحيانًا مش عارفة وين أنا من كتر ما بسافر".