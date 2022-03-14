شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحالة الصحية للمطرب على الألفى بعد خضوعه لعملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المطرب على الألفى جراحة عاجلة داخل أحد مستشفيات مدينة بور سعيد مسقط راسه، وقال فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه الآن بصحة جيدة وخرج من المستشفى بعد الجراحة التى أجراها، وأن هذه الجراحة بسبب مشكلة مزمنة كانت تلاحقه منذ فترة طويلة، وسوف يستأنف نشاطه الفنى بعد أيام، مشيرا إلى أنه يحضر لأغنية بمناسبة عيد الأم، من كلمات سارة فرج، وألحان وتوزيع كريم نيازى.

كان قد أعلن المطرب الشاب على الألفى منذ فترة عن إصابته بفيروس كورونا، وبسببها تم إلغاء حفله بدار أوبرا الإسكندرية التى كان مقررا لها نهاية يناير الماضى، وذلك بعدما ظهرت أعراض الفيروس الشائعة عليه.

وكتب على الألفى عبر حسابه على "فيس بوك": "ربنا سبحانه وتعالى بيدينى الدرس الصح، الأسبوع ده أنا كنت بجهز لحفلة قاعد مستنيها بقالى سبع شهور حرفيا.. بحضر لكل حاجة فيها.. ولغاية يوم الخميس بتفق مع فرقتى على آخر تفاصيل الحفلة أقسم بالله"..

وأضاف الألفي: "فى يوم و ليلة.. شوية احتقان فى حلقى ومناخيرى.. وتظهر بالليل كل الأعراض المعروفة للجميع ولسة بتعالج.. أبلغ فى الأوبرا والحفلة تتلغى قبل معادها بأسبوع".

وتابع: "خدوا بالكم بجد.. الدور الجديد ممكن ما يكونش صعب على الجميع.. إنما انتشاره والإصابة بيه أكيدة، وخطورته على كبار السن أكتر بكتير.. ربنا يعافى الجميع، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".

وكان من المقرر أن يحيى على الألفي، بدار الأوبرا المصرية فى الإسكندرية «أوبرا سيد درويش» بمنطقة محطة الرمل، حفلا غنائيا في يناير الماضى وطرحت دار الأوبرا تذاكر الحفل، قبل أن تعلن إلغاء الحفل لإصابة المطرب على الألفى بفيروس كورونا.