شكرا لقرائتكم خبر عن توم هيدلستون وزوجته فى ظهور نادر لهما معًا بسبب حفل BAFTA 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمت المواقع العالمية طوال الساعات الماضية برصد إطلالات نجوم ونجمات هوليود بحفل توزيع جوائز البافتا، وهو الحفل الذى شهد ظهور نادر للممثل توم هيدلستون بصحبة زوجته، حيث لا يعتاد الثنائى على الظهور معًا في مناسبات عديدة، مثلما ذكر تقرير لموقع الديلي ميل.



توم وزوجته

التقرير أضاف أن الممثل الشهير بدا في غاية السعادة بصحبة زوجته، طوال سيرهما على الريد كاربت، وأثناء الحفل، مما أظهر تفاهمًا كبيرًا بينهما كلما رصدت عدسات المصورين لقطات لهما.



توم بصحبة زوجته

وقد اشتهر الممثل العالمي توم هيدلستون بأداء العديد من الشخصيات أبرزها على الخصوص دور لوكي فى سلسلة أفلام المنتقمون، ثم قام بلعب الشخصية خلال مسلسل تليفزيوني نال استحسان محبيه بعدما حولت شركة ديزني الشخصية لمسلسل من عدة أجزاء بدأت العمل عليها فى العام الماضى 2021.



توم وزوجته

"لوكى" هو شخصية من أساطير الإسكندنافية، التى ظهرت فى الكثير من الأفلام بجوار شخصية "ثور" التى يجسدها كريس هيمسوورث، والتى من المرجح أن يظهر فى المسلسل فى بعض المشاهد البدائية عن سرد احداث بلادهم "ازجارد".