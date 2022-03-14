شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيل ويلسون تسخر من علاقات ليوناردو دى كابريو أثناء كلمتها بحفل البافتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخرت الممثلة الكوميدية ريبيل ويلسون من نجم هوليود ليوناردو دى كابريو أمس، أثناء تقديمها حفل جوائز البافتا لعام 2022، وذلك خلال كلمتها الافتتاحية عن الحفل، حيث نزلت إلى إميليا جونز البالغة من العمر 20 عامًا وقالت مازحة: "سأمنحك جائزة لشخص من بين أبرز الممثلين في العالم، وهو ليوناردو دي كابريو إنه الأكثر جاذبية".

ثم أضافت ريبيل ويلسون عنه بقولها: "يحبهم صغارًا "، في إشارة إلى علاقات ليوناردو العديدة مع فتيات أصغر منه بكثير.



ريبيل ويلسون

على جانب آخر كشف موقع جاست جيرد قبل أيام عن قيام النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، بالتبرع للأوكرانيين المشردين، وقدم الممثل البالغ من العمر 47 عامًا تبرعًا لمجموعة من المنظمات الإنسانية التي تساعد الأوكرانيين المشردين الذين تضرروا من الهجوم الروسي، ورفض المصدر الكشف عن المبلغ المالى الذي تبرع به ليو.

وفي سياق متصل قام النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، ببيع منزل تاريخي يمتلكه في لوس أنجلوس بمقابل 4.9 مليون دولار أمريكي، للمغني الشهير ميجل.

المنزل لم يعيش فيه ليوناردو دي كابريو من قبل، ولكنه كان لوالد ليو جورج دي كابريو هو الذي أقام فيه ولكن ليو أشتري له منزلا آخر وحصل عليه قبل أن يبيعه بما يقارب الـ5 ملايين دولار.