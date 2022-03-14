شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من سرير المستشفى.. على الألفى يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المغنى الشاب علي الألفى، عن تفاصيل تعرضه لأزمة صحية، حيث نشر صورته من سرير المستشفى، عبر حسابه الشخصى علي موقع "إنستجرام"، وعلق عليها "صباح الخير.. الحمد لله رب العالمين.. امبارح عملت عملية جراحية في بورسعيد وخلصت من مشكلة كانت مزمنة بقالها وقت طويل.. شكر كبير للصديق الدكتور أحمد شرف وطاقمه على اهتمامهم.. والحمد لله.. لسه قاعدين لكم نرازى"، وأضاف "على الهامش الشبه بينى وبين أبويا بدأ يبقى مرعب للعيلة".



علي الالفي في المستشفي

من ناحية أخرى، كان على الألفى، قال، مؤخرًا، إنه بدأ مشواره الفنى فى القاهرة منذ 11 عامًا، فقدم العديد من الحفلات فى ساقية الصاوى والأوبرا، وشارك بمركز الإبداع الفنى بالأوبرا مع المخرج خالد جلال، وشارك أيضًا ببرنامج the voice

وأضاف على الألفى، أثناء استضافته ببرنامج سهرانين على قناة on، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة: هناك مهنة مهمة جدًا فى عالم الغناء قد أنقرضت وهى مهنة منتج الكاسيت، فأصبح المطرب هو المنتج والموزع والماركتنج، مضيفًا: بسبب عدم توفيقى قررت السفر لسلطنة عمان لأصبح موظفا عاديا جدا، دوامه من التاسعة صباحا.

وعلى جانب آخر، طرح على الألفى دعاء دينيا منذ فترة بعنوان "خليك فى حالك" وهو من كلمات وليد دسوقى، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع عمر إسماعيل، ويذكر أن على الألفى بدأ مشواره الفنى منذ حوالى 11 عاما، واشتهر بالعديد من الأغانى مثل إحساس بالونس، البنت اللى سهرانة، تعيش وتسيب، ماتنفعلكش، وتتر مسلسل آدم وجميلة.



تدوينه علي الالفي

ويشار إلى أنه في يناير الماضى، أعلن المطرب الشاب على الألفى، إصابته بفيروس كورونا، وإلغاء حفله بدار أوبرا الإسكندرية – آنذاك - وذلك بعدما ظهرت عليه أعراض الفيروس التاجى.

وكتب على الألفى – حينها - عبر حسابه على "فيس بوك": "ربنا سبحانه وتعالى بيدينى الدرس الصح، الأسبوع ده أنا كنت بجهز لحفلة قاعد مستنيها بقالى سبع شهور حرفيا.. بحضر لكل حاجة فيها.. ولغاية يوم الخميس بتفق مع فرقتى على آخر تفاصيل الحفلة أقسم بالله".

وأضاف الألفى: "فى يوم و ليلة.. شوية احتقان فى حلقى ومناخيرى.. وتظهر بالليل كل الأعراض المعروفة للجميع ولسة بتعالج.. أبلغ فى الأوبرا والحفلة تتلغى قبل معادها بأسبوع".

وتابع: "خدوا بالكم بجد.. الدور الجديد ممكن ما يكونش صعب على الجميع.. إنما انتشاره والإصابة بيه أكيدة، وخطورته على كبار السن أكتر بكتير.. ربنا يعافى الجميع، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".