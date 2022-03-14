شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اسم شخصية خالد النبوى فى مسلسل "راجعين يا هوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج محمد سلامة، عن اسم شخصية النجم خالد النبوى في مسلسل "راجعين يا هوى"، والمقرر عرضه على قناتى cbc وdmc فى شهر رمضان، وكتب سلامة عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "بليغ أبو الهنا هتشوفوا مسلسل مختلف وحنين".



خالد النبوى

ويظهر خالد النبوى فى دور رجل أعمال متعدد العلاقات النسائية، وكثير من الفتيات يقعن فى حبه إلا أنه مغرور ويوهم الكثيرات منهن بحبه، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق حتى يقع فى الحب فجأة.

ويشارك في بطولة مسلسل "راجعين ياهوى"، بجانب خالد النبوى، عدد كبير من النجوم، وهم: نور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير وهدي المفتي وإسلام إبراهيم وإسلام جمال وطارق عبد العزيز وسلمي أبو ضيف وطه الدسوقي وتميم عبده وصفاء الطوخى، والمسلسل عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة.

كان صناع وأبطال مسلسل "راجعين يا هوى" للنجم خالد قد روجوا للعمل بطرح البوسترات المنفردة لكل بطل من أبطال العمل، وذلك بعد طرح البوستر الرسمى الذى يضم كل الفنانين المشاركين فى البطولة وذلك تمهيدًا لعرضه على قناتى cbc وdmc فى شهر رمضان.